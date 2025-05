Макрон го коментираше „шамарот“ од неговата сопруга: „Се шегував со неа, сè е малку глупаво“ (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот претседател Емануел Макрон ја минимизираше наводната расправија со неговата сопруга Брижит откако се појави снимка на која се гледа како француската прва дама го турка својот сопруг во лице откако пристигнаа во Ханој, Виетнам, на официјална посета.На снимката се гледа како Макрон се појавува внатре во вратата на својот авион кратко по слетувањето во северниот виетнамски град доцна во неделата. Потоа беа видени рака и рака, лицето не беше целосно видливо, но облечено во црвено, како го турка лицето на претседателот од десната страна.

Macron Slapped by Wife on Vietnam Arrival?Brigitte Macron was seen slapping President Macron as they exited their plane in Hanoi.The Élysée first denied, then confirmed the footage, calling it “playful teasing.”A source close to Macron said it was “a harmless scuffle,”… pic.twitter.com/Rw6qUbXSvo— Clash Report (@clashreport) May 26, 2025

Макрон изгледаше изненаден, но брзо се сврте и мавташе низ отворената врата. Брижит – во црвена јакна – потоа се појави од десната страна на претседателот, а потоа двојката заедно се спушти по скалите на авионот до пистата.„Се задевам и се шегувам со сопругата, а видеото станува еден вид геопланетарна катастрофа. Во светот во кој живееме, немаме многу време за губење дискутирајќи за такви теми“, рече Макрон.Зборувајќи на францускиот телевизиски канал BFMTV, Макрон негираше какви било „сцени на насилство“, додавајќи: „Сето ова е малку глупаво“.Макрон е во Виетнам како дел од турнејата низ Југоисточна Азија. Тие ќе ги посетат и Индонезија и Сингапур.



