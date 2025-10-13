Макрон даде рок: „Вечерва“

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот претседател Емануел Макрон сака новата влада да биде формирана вечерва, објави телевизијата БФМ, повикувајќи се на извори блиски до Макрон.Според извештаите, Макрон сака владата да биде формирана пред тој да отпатува во Египет на состанок во врска со мировниот план за Појасот Газа .Макрон наводно планира да одржи состанок на Советот на министри во вторник по враќањето од Египет.Себастијан Лекорни , кого Макрон го повторно назначи за премиер на Франција во петокот , откако поднесе оставка од таа позиција на почетокот на неделата, во изјава за „Трибјун де Диманш“ изјави дека „повторно ќе замине ако условите повторно не бидат исполнети“.„Не можеме да продолжиме како порано. Ни треба послободна влада, вклучително и во односите со политичките партии“, рече тој.Тој изрази желба неговата влада да вклучува членови „со партиски сензибилитет, но не и партиски отруени“.На жестоките критики што следеа по неговото враќање во Матињон , палатата на премиерот на Франција, тој одговори дека „нема впечаток дека има многу кандидати за таа позиција“.На Лекорни му се заканува гласање за недоверба уште следната недела .

