Макрон: Европа мора да се однесува како светска сила

Францускиот претседател Емануел Макрон ја повика Европа да се наметне на светската сцена, предупредувајќи дека континентот се соочува со „повик за будење“ од растечките закани од Кина, Русија, па дури и од САД. Пред самитот на ЕУ оваа недела во Брисел, Макрон изјави за неколку европски весници дека е време Европа да дејствува како „сила“, објави Би-Би-Си .

„Европа денес се соочува со огромен предизвик, во свет кој е во хаос“, предупреди Макрон во интервју.

„Дали сме подготвени да станеме светска сила? Тоа е прашање на економијата и финансиите, на одбраната и безбедноста и на нашите демократски системи“, рече тој. „Во друго време, би можеле да кажеме дека ова е моментот да достигнеме зрелост.“

Заеднички долг за иднината

Макрон го повтори својот повик за заедничко задолжување на ниво на ЕУ за да се соберат стотиците милијарди евра потребни за индустриски инвестиции.

„Време е да започнеме со заедничко задолжување за финансирање на нашите идни трошоци – еврообврзници за иднината. Потребни ни се големи европски програми за финансирање на најдобрите проекти“, рече тој.

Слични повици во минатото беа дочекани со скептицизам од Германија и други земји, кои веруваат дека Франција сака да ја искористи Европа за да го префрли финансискиот товар што не може сама да го поднесе поради неуспехот да спроведе реформи.

Макрон призна дека Франција „никогаш немала избалансиран модел, за разлика од некои северни економии, кои се изградени повеќе врз чувство на одговорност“.

„Исто така, никогаш не сме спровеле реформи како оние што беа започнати во 2010-тите во Португалија, Шпанија, Италија и Грција, а кои денес даваат резултати“, додаде тој.

Францускиот претседател тврдеше дека побарувачката за заеднички европски долг, кој ЕУ во моментов не е во можност да го понуди, расте на глобалните финансиски пазари.

„Светските пазари сè повеќе се оддалечуваат од американскиот долар. Тие сакаат алтернативи“, рече тој.

„За инвеститорите ширум светот, демократското владеење на правото е огромна предност. И кога го гледам денешниот свет, од едната страна го имаме авторитарниот кинески режим, а од другата страна Соединетите Американски Држави, кои се оддалечуваат сè повеќе и повеќе од владеењето на правото.“

Според Макрон, на 27-члената Европска Унија ѝ се потребни 1,2 трилиони евра годишно за инвестиции во клучни сектори како што се безбедноста и одбраната, чистата енергија и вештачката интелигенција.

„Мораме да ги заштитиме нашите индустрии. Секој го прави тоа.“

Повикувајќи ја ЕУ да ги „заштити“ овие и други индустрии, тој рече: „Кинезите го прават тоа, Американците исто така го прават тоа. Европа денес е најотворениот пазар во светот“.

„Иако тоа е кажано, не велам дека треба да бидеме протекционисти. Повеќе е прашање на доследност – со други зборови, да не им наметнуваме правила на нашите сопствени производители што не важат за оние надвор од Европа.“

„Денес ние Европејците сме сами“

„Климатските промени се забрзуваат. САД, за кои мислевме дека ќе ја гарантираат нашата безбедност засекогаш, веќе не се сигурни. Русија требаше да ни обезбедува евтина енергија засекогаш, но тоа престана пред три години. Кина… стана сè пожесток ривал“, рече Макрон.

„Денес, ние Европејците сме сами. Но, се имаме едни со други. Има 450 милиони од нас. Тоа е огромна сила. За мене, да се стане сила значи исполнување на европската авантура“, рече тој, додавајќи дека Европа се обединила за да ја запре војната и да изгради пазар, но „отсекогаш си забранувала да размислува за моќ“.

Запрашан за неодамнешниот спор со Вашингтон околу Гренланд, по што американскиот претседател Доналд Трамп се откажа од заканите за анексија на данската територија, Макрон рече дека Европејците не треба да се лажат себеси.

„На крајот од кризата, постои кукавичка тенденција да се опуштите и да кажете „ах“. Има закани и заплашување, а потоа Вашингтон одеднаш попушта. И луѓето мислат дека е готово“, рече францускиот лидер. „Не верувајте во тоа ниту за секунда.“