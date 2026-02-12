Макрон: Европа мора да се подготви за нови тензии со САД и да ја зајакне независноста

Францускиот претседател Емануел Макрон предупреди дека неодамнешниот спор околу Гренланд е сигнал за можно влошување на односите со САД. Тој порача дека Европа не смее да се потпира на привидното затишје, туку мора да ги забрза економските реформи и да ја зајакне својата политичка и финансиска моќ.

Макрон ја поддржа идејата за заедничко задолжување на земјите членки на ЕУ за финансирање стратешки инвестиции и намалување на зависноста од доларот, истакнувајќи дека САД би можеле да вршат економски притисок, особено во дигиталната сфера. Лидерите на Унијата наскоро ќе се состанат во Брисел за да разгледаат мерки за економска стабилност и глобална позиција.