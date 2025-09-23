Макрон: Запленувањето на руските средства би значело почеток на тотален хаос

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот претседател Емануел Макрон вчера предупреди дека запленувањето на средствата на руската централна банка замрзнати во европските клириншки куќи би претставувало кршење на меѓународното право. Тој ги даде овие забелешки за време на интервју за „Си-би-ес њуз“ нагласувајќи дека европските земји мора да продолжат да дејствуваат во согласност со законските норми при ракување со државните средства.„Во врска со замрзнатите средства: сите сме посветени на почитување на меѓународните правила. Невозможно е да се запленат средствата на Руската централна банка, дури и во оваа ситуација. Мислам дека тоа е прашање на доверба и е исклучително важно нашите земји да останат гаранти и да го почитуваат меѓународното право“, рече тој.Ако зборуваме за Блискиот Исток, ако зборуваме за ситуацијата во Украина, кога некои земји почнуваат да не го почитуваат меѓународното право и кога ќе покажеме дека не сме доволно силни, тоа е почеток на тотален хаос“, рече францускиот претседател.

