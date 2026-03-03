Макрон испрати моќна порака – единствениот носач на авиони тргнува кон Медитеранот!

Францускиот претседател Емануел Макрон објави дека единствениот француски носач на авиони ќе биде испратен во источниот Медитеран, како дел од зголемената безбедносна присутност во регионот. Ова доаѓа во време на растечки тензија по нападите врз Обединетите Арапски Емирати, Кувајт и Катар, држави со кои Франција има одбранбени договори.

Макрон потврди дека покрај носачот, ќе бидат испратени и дополнителни системи за противвоздушна одбрана на Кипар, а фрегатата на Франција ќе пристигне покрај брегот уште вечерва. Претседателот нагласи дека се координира со европските сојузници, вклучително Германија и Обединетото Кралство, за брзо и мирно решение на конфликтот со Иран.

Во својот говор, Макрон истакна дека француската армија го штити интересот на земјата и обезбедува безбедност за речиси 400.000 Французи кои моментално се во регионот, додека се спроведуваат летови за репатријација кон Париз.

Овој чекор ја потенцира решителноста на Франција да ја заштити својата позиција и партнерите во регионот, но истовремено отвора прашања за идните дипломатски и воени потези. Со светот фокусиран на Источниот Медитеран, присуството на францускиот носач на авиони може да биде сигнал што ќе влијае на следните случувања во регионот.