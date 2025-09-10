Макрон назначи нов премиер: министерот на армијата на чело на владата

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот Емануел Макрон назначи нов премиер. Станува збор за лојален соработник на поранешниот министер за вооружени сили Себастијан Лекорну .Кабинетот на Макрон разгледува опција со Лекорн по падот на владата на премиерот Франсоа Баиро поради планот за намалување на буџетот за следната година за 43,8 милијарди евра, изјавија двајца функционери кои се директно запознаени со ситуацијата.Себастијан Лекорну, 39-годишен политичар, е единствениот министер кој „преживеал“ во владата откако претседателот Емануел Макрон беше првпат избран во 2017 година, поминувајќи низ бројни реконструкции и предвремени избори.„Тој се снајде доста добро во светот на Макрон. Има способност за преживување“, рече еден парламентарен функционер.Via @euronews: Emmanuel Macron names Sébastien Lecornu as new prime minister of France https://t.co/7ZClUpNOJD ⁦@Elysee good news? Let’s find out.— Lauren LaQuatra Walsh (@Laurenwalsh48) September 9, 2025Во текот на изминатите седум години, Лекорну изгради имиџ на лојален сојузник на Макрон, развивајќи политички стил кој многу го отсликува претседателот, особено во однос на ангажманот на граѓаните. Покрај министерската позиција, Лекорну е и советник во неговиот роден округ во Нормандија, каде што ги поминува повеќето викенди.Министерот одржува низок јавен профил, ретко открива детали од својот приватен живот и има сериозен јавен настап.

