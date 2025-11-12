Макрон најави уште 4,2 милијарди евра за одбраната на Франција во вселената

Претседателот на Франција, Емануел Макрон, денес, споменувајќи ја опасноста од Русија, најави дополнителна инвестиција од 4,2 милијарди евра до 2030 година во одбраната на Франција во вселената.

Макрон, презентирајќи ја новата француска стратегија за вселената до 2040 година, особено се залагаше за развој на вселенски ракети за повеќекратна употреба, подобри од авионите SpaceX на Американецот Елон Маск.

„Војната веќе се води во вселената денес, а утрешната ќе започне таму“, рече Макрон во Тулуз, во седиштето на Командата за вселена, кое го отвори.

„На пример, доживуваме руско шпионирање на нашите сателити, масовно попречување на GPS сигналите, сајбер напади врз нашата вселенска инфраструктура, тестирање на антисателитски ракети, развој на антисателитски оружја дури и особено шокантни руски закани со нуклеарно оружје во вселената“, рече Макрон.

Макрон рече дека затоа има намера да потроши дополнителни 4,2 милијарди евра до 2030 година, покрај шесте милијарди што веќе се наменети за воени средства во вселената, што е дел од амандманот на Законот за воено планирање.

Ова вклучува „повеќе од 16 милијарди евра за француски цивилни активности во вселената, вклучувајќи активности со двојна намена (цивилни и воени)“, додаде тој.

Сепак, како што анализираат медиумите, Франција сè уште може да изгледа слаба на министерската конференција на Европската вселенска агенција (ЕСА) на 26 и 27 ноември во Бремен, Германија, бидејќи германскиот министер за одбрана Борис Писториус вети дури 35 милијарди евра за германска вселенска одбрана до 2030 година за да се спротивстави на воените капацитети на Русија и Кина.