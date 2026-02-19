Макрон: Не верувам во меѓународен поредок што е сведен на однос меѓу господар и вазал

Францускиот претседател Емануел Макрон денеска за време на посетата на Индија изјави дека не верува во „меѓународен поредок што е сведен на однос меѓу господар и вазал“, осврнувајќи се на политиката што ја води неговиот американски колега Доналд Трамп.

„Не верувам во меѓународен поредок што е сведен на однос меѓу господар и вазал“, изјави Макрон пред новинарите на маргините на самитот за вештачка интелигенција во индискиот главен град Делхи.

Во врска со социјалните мрежи и вештачката интелигенција, Макрон посочи дека ќе разговара со Трамп за да го убеди во потребата да се заштитат малолетниците од одредена содржина во онлајн просторот.

Францускиот претседател изрази желба да започне дијалог со социјалните платформи, така што „забраната за пристап до социјалните мрежи за деца под 16 години може да биде придружена со технологии што ја потврдуваат возраста и ги почитуваат нашите правила“. Тој, исто така, ја искажа својата поддршка за „побезбедна“ и „посигурна“ вештачка интелигенција за децата и нашата демократија преку регулирање на содржината несоодветна за малолетници.

Макрон ја потврди својата позиција за развој на европски борбен авион од новата генерација во рамките на проектот „Иден борбен воздушен систем“. „Европејците се заинтересирани за заеднички модел на борбен авион“, нагласи францускиот шеф на државата.

Францускиот претседател, исто така, коментираше во Делхи за изјавите на италијанската премиерка Џорџа Мелони по смртта на францускиот националист Кантин Деранк, претепан до смрт од крајно левичарски активисти.

„Смртта на момче во неговите рани дваесетти години, нападнато од групи поврзани со крајната левица во атмосфера на идеолошка омраза што се шири во неколку земји, е рана за цела Европа“, напиша вчера Мелони на своите социјални канали.

„Секогаш ме погодува фактот дека луѓето кои се националисти и кои не сакаат да бидат вознемирени во сопствената земја се секогаш првите што коментираат што се случува во другите земји“, рече Макрон денеска.

„Секој нека си погледне во своите домови за да не се случат несреќи“, забележа тој со иронија.

Дваесет и тригодишниот Деранк почина минатата недела откако беше претепан во Лион од неколку маскирани напаѓачи недалеку од местото каде што пратеничката на крајната левица од „Непокорна Франција“ Рима Хасан одржуваше конференција.