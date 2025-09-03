Макрон: Ниту офанзивноста ниту анексијата нема да го спречат признавањето на Палестина

Францускиот претседател Емануел Макрон денес изјави дека никаква офанзива, обид за анексија или присилно преместување на населението нема да го запре меѓународниот процес на признавање на палестинска држава.

„Ниедна офанзива, обид за анексија или преместување на населението нема да ја запре динамиката што ја започнавме заедно со престолонаследникот, а на која веќе се придружија многу партнери“, рече тој по средбата со саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман, пренесува Фигаро.

Макрон нагласи дека се движи во насока на поширока меѓународна поддршка за палестинската државност, како и дека „многу партнери“ веќе учествуваат во таа иницијатива.