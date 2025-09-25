Макрон открива план за „денот после“ завршување на конфликтот во Газа: Обидот за анексија на Западниот Брег е црвена линија за САД

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот претседател Емануел Макрон откри дека американскиот претседател Доналд Трамп му рекол дека „секој обид на Израел да анектира делови од Западниот Брег би бил црвена линија за Соединетите Американски Држави“.„Тоа би претставувало и крај на арапско-израелската дипломатска нормализација“, рече Макрон.Тој исто така рече дека му презентирал на американскиот лидер план од три страници за иднината на Палестина, базиран на Декларацијата од Њујорк, документ поддржан од повеќе од 143 земји, во кој се предлага исклучување на Хамас од идната влада во Газа и на Западниот Брег.Зборувајќи за „Франс 24“, Макрон рече дека целта на неговата средба со Трамп во вторникот била да ги доведе Америка, Европа и арапските држави на иста страна.На прашањето за плановите на Израел за проширување на населбите на Западниот Брег, вклучувајќи го и коридорот Е1, што би вклучувало изградба на 3.400 нови домови, тој рече: „На таа тема, Европејците и Американците се многу јасно на иста страна“.Британските власти изразија загриженост дека Доналд Трамп може да го признае израелскиот суверенитет над нелегалните населби на Западниот Брег како одмазда за одлуката на Велика Британија, Австралија, Франција и други да ја признаат Палестина. Таквиот потег би бил сериозен удар за какво било решение за две држави.Сепак, Макрон рече дека секој обид за анексија на Западниот Брег „би бил крај на Абрахамовите договори, што беше една од успешните приказни на првата администрација на Трамп. Обединетите Арапски Емирати беа многу јасни во врска со тоа“.Тој додаде: „Мислам дека тоа е црвена линија за САД“.Коментарите на Макрон дадоа најјасен увид досега во задкулисните дипломатски преговори за плановите за „денот потоа“ по конфликтот во Газа.Потпишувањето на Абрахамовиот договор од 2020 година, со кој се нормализираа односите меѓу Израел и група арапски држави, вклучувајќи ги и ОАЕ, Трамп го смета за едно од најголемите дипломатски достигнувања во неговиот прв мандат.Доколку Трамп навистина инсистира на тоа дека анексијата не треба да се случи, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ќе се најде во сериозни политички проблеми, бидејќи делови од неговата крајно десничарска владина коалиција бараат Израел делумно или целосно да го окупира Западниот Брег, а особено долината на Јордан.Администрацијата на Трамп досега избегнуваше јавно да заземе став за потенцијалната анексија на Западниот Брег од страна на Израел. Сепак, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху наскоро ќе го посети, со кого ќе разговара за оваа тема.

Пронајдете не на следниве мрежи: