Макрон подготвува воведување воена служба во Франција

Францускиот претседател Емануел Макрон во наредните денови може да го објави воведувањето на нов модел на доброволна воена служба, проект што се разгледува веќе неколку месеци. Според повеќе усогласени извори, како можен датум за објавата се споменува четврток, 27 ноември, иако засега нема официјална потврда од Елисејската палата.

Како што пренесува „24 Ore“, иницијативата предвидува младите Французи доброволно да се приклучат на краткорочна служба со воена или граѓанска компонента, со цел јакнење на националната одбрана, граѓанската подготвеност и општествената кохезија. Проектот е дел од пошироката стратегија на Макрон за модернизација на одбранбениот систем и зголемување на мобилизациските капацитети на земјата.

Доколку биде усвоен, новиот систем ќе претставува најзначајната промена во француската одбранбена политика од укинувањето на задолжителната воена служба во 1997 година. Очекувањата се дека Претседателството во следниот период ќе ги објасни конкретните параметри, времетраењето и условите за учество.