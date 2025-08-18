Макрон: По трилатералниот состанок ќе биде потребен и четиристран самит во кој ќе учествува и Европа

Францускиот претседател Емануел Макрон повика на одржување четиристран состанок на кој ќе учествуваат и Европејците, како одговор на надежите на американскиот претседател Доналд Трамп да ги донесе на маса украинскиот и рускиот претседател.

„Мислам дека како продолжение веројатно ќе ни треба четиристран состанок, бидејќи кога зборуваме за безбедносни гаранции, зборуваме за целата безбедност на европскиот континент“, рече Макрон на состанокот во Белата куќа на кој се собрани европски лидери, Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

. Американскиот претседател Доналд Трамп го повтори својот став дека прекин на огнот не е неопходен за да се стави крај на војната меѓу Русија и Украина, повторувајќи ги претходните коментари што го доведоа неговиот став поблиску до рускиот претседател Владимир Путин, со кого се сретна минатата недела

„Не мислам дека е потребен прекин на огнот“, рече Трамп, седејќи покрај украинскиот претседател Володимир Зеленски во Белата куќа.

„Знам дека можеби е добро да го има, но исто така можам да разберам стратешки зошто едната или другата земја не би го сакале тоа“.