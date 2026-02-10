Макрон предупредува на нови судири со САД, ја повикува ЕУ да го искористи „моментот на Гренланд“ за да се заложи за реформи

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави во вторникот дека Европа мора да се подготви за понатамошни судири со САД и да го третира „последниот момент на Гренланд“ како повик за будење, за да ги продолжи долгоочекуваните економски реформи и да ја зајакне глобалната моќ на блокот.

Во интервјуа објавени во неколку европски весници, Макрон рече дека Европа не треба да го меша смирувањето на тензиите со Вашингтон со трајни промени и покрај очигледниот крај на споровите околу Гренланд, трговијата и технологијата, објави Телеграф.

„Кога има јасен чин на агресија, мислам дека она што треба да го направиме е да не се поклонуваме или да се обидуваме да постигнеме решение. Мислам дека ја пробуваме оваа стратегија со месеци. Не функционира“, изјави Макрон за неколку весници, вклучувајќи ги „Ле Монд“ и „Фајненшл тајмс“.

Макрон рече дека администрацијата на Трамп е „отворено антиевропска“ и се стреми кон „распаѓање“ на ЕУ.

„САД, во наредните месеци – тоа е сигурно – ќе нè нападнат за дигитална регулатива“, додаде Макрон, предупредувајќи за можни американски увозни тарифи од претседателот Доналд Трамп доколку ЕУ го користи својот Закон за дигитални услуги за контрола на технолошките компании.

Францускиот лидер, исто така, го обнови својот повик за ново заедничко задолжување, како што се еврообврзниците, тврдејќи дека тоа ќе ѝ овозможи на ЕУ да инвестира во голем обем и да ја предизвика хегемонијата на американскиот долар.

Лидерите на ЕУ ќе се состанат во Брисел во четврток на самит каде што ќе разговараат за мерките за зајакнување на економијата на ЕУ и нејзино подобро справување со САД и Кина на глобалната сцена.

