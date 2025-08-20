Макрон: „Путин е предатор, огромно чудовиште“

Францускиот претседател Емануел Макрон го опиша рускиот лидер Владимир Путин како „предатор, чудовиште на нашите врати“ кое „постојано мора да глода за да преживее“, повикувајќи ги Европјаните да „не бидат наивни“ кон Русија, која „долго време ќе остане дестабилизирачка сила“.

„Од 2007. до 2008. година, во време на руската интервенција во Грузија, претседателот Путин ретко ги исполнувал своите обврски. Континуирано бил дестабилизирачка сила и се обидувал да ги помести границите за да ја зголеми својата моќ“, истакна Макрон во интервју за LCI.

Макрон посочи дека „Русија трајно стана сила на дестабилизација и потенцијална закана за многумина од нас“. „Земја која вложува 40 отсто од својот буџет во опрема и мобилизирала војска од повеќе од 1,3 милиони луѓе, нема веднаш да се врати во состојба на мир и отворен демократски систем“, предупреди тој.

„Вклучувајќи го и за своето сопствено преживување, тој (Путин) мора да продолжи да глода. Тоа е. Тој е предатор, огромно чудовиште на нашите врати. Не велам дека Франција ќе биде нападната утре, но сепак тоа е закана за Европјаните. Не смееме да бидеме наивни“, нагласи Макрон.