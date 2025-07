Макрон рече дека Франција ќе ја признае Палестина, Нетанјаху остро реагираше

0 SHARES Сподели Твитни

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху реагираше откако Франција објави дека ќе ја признае Палестина во септември.Преку соопштение на платформата X, тој остро го осудува овој став на Париз.„Остро ја осудуваме одлуката на претседателот Макрон да ја признае палестинската држава во близина на Тел Авив по масакрот на 7 октомври. Таквата акција го наградува тероризмот и ризикува создавање уште еден ирански посредник, исто како што стана Газа. Палестинска држава под овие услови би била појдовна точка за уништување на Израел – а не за живеење во мир покрај него. Да бидеме јасни: Палестинците не бараат држава покрај Израел; тие бараат држава наместо Израел“, рече израелскиот лидер.We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became. A Palestinian state in these conditions would be a…— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 24, 2025Макрон денес објави дека Франција официјално ќе ја признае Палестина во септември, како дел од иницијативата во Обединетите нации.„Од суштинско значење е да се изгради државата Палестина, да се обезбеди нејзина одржливост и да се овозможи, преку прифаќање на демилитаризацијата и целосното признавање на Израел, да придонесе за безбедноста на сите на Блискиот Исток. Нема друга алтернатива. Францускиот народ сака мир на Блискиот Исток“, изјави тој.Инаку, досега, државата Палестина е признаена од повеќе од 140 земји-членки на Обединетите нации (од вкупно 193 земји-членки).

Пронајдете не на следниве мрежи: