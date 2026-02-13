Макрон: Русија е значително ослабена од конфликтот

Францускиот претседател, Емануел Макрон, тврди дека Русија всушност е значително ослабена од конфликтот.

Според него, Русија влегла во рецесија, станала целосно зависна од Кина, има демографски проблем и се соочува со воен неуспех.

Макрон нагласи дека Европејците сега станаа „единствениот извор на воено финансирање“ за Киев, алудирајќи на Соединетите Американски Држави, кои побараа од Европа да ги засили своите напори. Тој верува дека не може да се постигне мировен договор меѓу Украина и Русија без учество на Европејците. „Ние ќе бидеме дел од решението и треба да бидеме дел од решението“, рече Макрон. Тој додаде дека токму тоа е причината зошто неговата канцеларија неодамна воспостави контакт со Москва.