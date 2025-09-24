Макрон: Само Трамп може да ја заврши војната во Газа, бидејќи САД испорачуваат оружје за водење војна

0 SHARES Сподели Твитни

Во својот говор пред Генералното собрание на Обединетите нации, францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека ако американскиот претседател Доналд Трамп навистина сака да ја освои Нобеловата награда за мир, мора да ја запре војната во Газа.Во своето обраќање, Макрон додаде дека само Трамп има моќ да изврши притисок врз Израел да ја прекине војната.„Постои едно лице кое може да направи нешто во врска со ова, а тоа е американскиот претседател. Причината зошто тој може да направи повеќе од нас е затоа што ние не снабдуваме оружје кое овозможува водење војна во Газа. Ние не снабдуваме опрема која овозможува водење војна во Газа. Соединетите Американски Држави го прават тоа“, рече Макрон.Mon discours aux Nations Unies : https://t.co/x7HL9G4Pti— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 23, 2025Во своето обраќање пред Генералното собрание на ОН, Трамп ги отфрли потезите на западните земји да поддржат палестинска држава, велејќи дека тоа е награда за Хамас.„Мора веднаш да ја запреме војната во Газа. Мора веднаш да преговараме за мир“, рече Трамп.Макрон, исто така, го коментираше говорот на Трамп.„Гледам американски претседател кој е вклучен, кој утрово од говорницата повтори: „Сакам мир. Решив седум конфликти“, кој сака Нобелова награда за мир. Нобеловата награда за мир е можна само ако го запрете овој конфликт“, рече Макрон.Макрон, исто така, ги спомена своите дипломатски напори во поддршка на Украина.„Токму поради ова отфрлање на двојните стандарди, Франција ќе застане рамо до рамо со Украина, како што правиме за мир на Блискиот Исток“, рече тој.

