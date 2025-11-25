Францускиот претседател Емануел Макрон, во интервју за радио RTL, се дистанцира од изјавите на началникот на Генералштабот на француските вооружени сили, Фабиен Мандон, кој претходно ги повика Французите да бидат подготвени да „ги изгубат своите деца“ наводно за да ја сопрат Русија.

„Неговите зборови беа извадени од контекст“, рече Макрон. Францускиот лидер истакна дека за време на регрутирањето, војниците изјавуваат дека се подготвени да се жртвуваат себеси, „но нема смисла да им кажуваме на сите Французи дека сме подготвени да ги жртвуваме“.

Во исто време, претседателот ги потврди плановите за воведување доброволна воена служба.

Според него, „ова е неопходно за Французите да разберат како е структурирана армијата и да можат да ги надополнат своите резерви“.

„Во овој контекст, преземаме одредени иницијативи“, нагласи Макрон, истакнувајќи дека подоцна ќе даде дополнителни изјави на оваа тема. Претседателот додаде дека откако дојде на власт во 2017 година, презема мерки за зајакнување на армијата.

„До 2027 година, буџетот на вооружените сили ќе се удвои во споредба со пред десет години“, нагласи францускиот лидер.

Претходно, генералот Мандон ги повика Французите да бидат подготвени да „ги изгубат своите деца“, наводно за да ја одвратат Русија. Тој тврдеше дека Париз „има сето знаење, сета економска и демографска моќ“ да се спротивстави на Москва. TF1 забележа дека генералот долго време се држи до оваа позиција и инсистира на вооружување на земјата. Претходно изјави дека француската армија мора да биде подготвена за конфликт со Русија, наводно за три до четири години.

Рускиот претседател Владимир Путин претходно ја отфрли „мантрата“ на европските политичари за можна војна со Русија како бесмислица. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, говорејќи на општата политичка дебата на 80-тото заседание на Генералното собрание на ОН, нагласи дека Русија никогаш не нападнала и нема намера да ги нападне НАТО или ЕУ.