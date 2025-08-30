Макрон се сомнева дека Зеленски ќе се сретне со Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот претседател Емануел Макрон го коментираше најавениот состанок меѓу лидерите на Русија и Украина, велејќи дека рускиот колега Владимир Путин би можел повторно да го „измами“ американскиот претседател Доналд Трамп.„Доколку оваа средба не се случи до понеделник, рокот што го постави претседателот Трамп, тоа ќе значи дека Путин повторно го измамил Трамп“, рече Макрон, осврнувајќи се на средбата.Германскиот канцелар Фридрих Мерц претходно изрази сомнежи и праша дали средбата меѓу украинскиот претседател Володимир Зеленски и Владимир Путин воопшто ќе се одржи.Трамп, од друга страна, предупреди дека ќе има „последици“ доколку разговорите не се одржат, објави Ројтерс .На министерскиот состанок одржан во Франција, Макрон и Мерц ветија дополнителна поддршка за Украина.Исто така, беше објавено дека лидерите собрани во „Коалицијата на добра волја“, кои работат на безбедносни гаранции за Украина, ќе разговараат со Трамп овој викенд и планираат да се сретнат следната недела.

