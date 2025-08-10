Макрон: Трамп и Путин не можат да одлучат за иднината на Украина без Украинците и Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека иднината на Украина не може да се одлучи без Украинците, пред самитот на Доналд Трамп со Владимир Путин.Се очекува секој договор што ќе го договорат двајцата лидери во Алјаска во петокот да вклучува концесии за земјиште, што Володимир Зеленски ги отфрли, пишува Skynews .Макрон и Зеленски разговараа телефонски порано денес.„Иднината на Украина не може да се одлучи без Украинците, кои се борат за својата слобода и безбедност повеќе од три години“, рече Макрон.„Европејците исто така нужно ќе бидат дел од решението, бидејќи нивната безбедност е во прашање“, додаде тој.„Остануваме решени да ја поддржиме Украина, работејќи во духот на единството.“

