Макрон: Трамп се согласи дека Украина мора да биде вклучена во разговорите за територија

0 SHARES Сподели Твитни

Тврдењето на Макрон е прв показател за исходот од разговорите меѓу Трамп, европските лидери и украинскиот претседател Володимир Зеленски, со цел да се обликува состанокот на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска во петок.Инсистирањето на Трамп за вклучување на Украина, доколку се потврди, би можело да значи одредено олеснување за Украина и нејзините сојузници, кои стравуваа дека Трамп и Путин би можеле да постигнат договор што би им наштетил на европските и украинските безбедносни интереси и би ја поделил украинската територија.Макрон: Трамп се согласи дека Украина мора да биде вклучена во разговорите за територијаТрамп и Путин ќе се сретнат во Алјаска во петок за да разговараат за тоа како да се стави крај на три и полгодишниот конфликт, најлошиот во Европа од Втората светска војна.Трамп претходно изјави дека двете страни ќе мора да се согласат на одредена размена на територија за да се стави крај на војната во која загинаа десетици илјади луѓе и беа раселени милиони.Во среда, Зеленски пристигна во Берлин на виртуелни состаноци со европските лидери, а потоа и со Трамп, чиј домаќин беше Германија. Европејците стравуваат дека размената на територии би можела да ѝ даде на Русија речиси една петтина од Украина и да го охрабри Путин да се прошири понатаму кон запад во иднина.

Пронајдете не на следниве мрежи: