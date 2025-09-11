Макрон: Франција испраќа три авиони „Рафал“ за заштита на полскиот воздушен простор

Францускиот претседател Емануел Макрон објави дека Франција ќе испрати три борбени авиони „Рафал“ за да помогне во заштитата на полскиот воздушен простор, како дел од соработката со НАТО, по серијата инциденти со руски беспилотни летала над полска територија.

„По упадите на руски беспилотни летала во Полска, решив да распоредам три борбени авиони „Рафал“ за да придонесам за заштитата на полскиот воздушен простор и источното крило на НАТО, заедно со нашите сојузници“, рече Макрон на платформата X.

Тој додаде дека ја презел оваа „обврска“ вчера во разговор со полскиот премиер Доналд Туск и дека разговарал за ова прашање со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, и со британскиот премиер Кир Стармер, кои исто така се вклучени во одбраната на источното крило. „Безбедноста на европскиот континент е наш апсолутен приоритет. Нема да попуштиме пред растечкото заплашување од Русија“, рече Макрон.