Макрон: Франција не сака војна на Блискиот Исток, нема да се вмешаме во конфликтот

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Франција „не води војна“ на Блискиот Исток и нема да се вклучува во тековниот конфликт во регионот.

„Разбирам многу добро и ја слушам вашата загриженост, но сакав да бидам многу јасен. Франција не е дел од оваа војна. Ние не сме во војна и нема да се вклучиме во оваа војна“, рече Макрон.

Тој нагласи дека активностите на Париз во регионот се фокусирани на заштита на неговите граѓани и сојузници, а не на учество во конфликтот.

„Франција не води војна во регионот. Таа ги брани Французите, своите сојузници и стои покрај Либан“, додаде францускиот претседател.

Француската држава наводно распоредила дополнителни воени средства во регионот, вклучувајќи го и францускиот носач на авиони „Шарл де Гол“, додека тензиите растат по израелските и американските напади врз Иран и последователната одмазда на Техеран.

Според Макрон, распоредувањето на трупи има за цел да им помогне на сојузниците да пресретнуваат беспилотни летала и ракети и да ги заштитат морските патишта.

„Се мобилизираме на сосема мирен начин за да го обезбедиме поморскиот сообраќај“, рече тој.

Макрон, исто така, изјави дека Франција се стреми да изгради коалиција со партнери за заштита на морските патишта во регионот кои се „од суштинско значење за глобалната економија“, нагласувајќи дека Париз има намера да дејствува воздржано.

„Ќе се обидеме да бидеме што е можно поразумни и мирни бидејќи тоа е улогата на Франција“, заклучи тој.

