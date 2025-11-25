Макрон ја нападна Русија! Знаете ли која е единствената црвена линија?

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Русија е единствената пречка за траен мир во Украина.

„Единствената црвена линија што ја имавме во последните три години се вика Русија, а Москва води хибридна конфронтација со Европа, вклучително и Франција “, рече Макрон во интервју за RTL.

Макрон нагласи дека „првата гаранција за безбедност“ е обновување на украинската армија и дека на Украина ѝ се потребни силни безбедносни гаранции за да се спречи „нова инвазија“.

„Единственото прашање на кое немаме одговор е: дали Русија е подготвена да склучи траен мир, односно мир во кој нема повторно да ја нападне Украина шест или осум месеци или две години подоцна “, рече Макрон.

Францускиот претседател, исто така, нагласи дека на Европа е да одлучи како да ги користи замрзнатите руски средства и предупреди дека никој не може да ѝ наметнува територијални отстапки на Украина.

„Европејците се единствените кои треба да кажат, бидејќи тоа е дел од планот, што ќе правиме со замрзнатите руски средства што ги поседуваат Европејците “, рече Макрон.

Макрон рече дека Франција и меѓународната заедница сакаат мир за Украина, но „не каков било мир“, туку таков што ќе ја гарантира безбедноста и територијалниот интегритет на земјата.

„Сакаме мир, но не сакаме мир што би претставувал капитулација на Украина. Мировниот план на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, за Украина покажува што би било прифатливо за Русија, но постојат аспекти што треба да се подобрат за планот да биде прифатлив за Украина и Европа “, рече Макрон.

