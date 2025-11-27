Максимална достигната цена на стан е 3.070 евра квадрат во Центар, но просечната цена е 1.600 евра

Директорот на Агенцијата за катастар, Иван Живковски, во гостување во емисијата „Бизнис21“ на ТВ21 откри дека највисоката тргувана цена на недвижност во Скопје во третиот квартал достигнала 3.070 евра за квадратен метар, и тоа во општина Центар.

Како што појасни тој, станува збор за купопродажба на стан во нова градба, директно од инвеститор.

„Апсолутно, ова се однесува на нови станови во центарот на Скопје. Но просечната цена во Центар е околу 1.600 евра за квадратен метар“, рече Живковски.

Според него, граѓаните треба да имаат предвид дека просечната цена е пониска бидејќи во статистиката влегуваат и стари станови, вклучително и оние градени пред земјотресот, кои често немаат лифт и бараат значителни инвестиции за реновирање.

Живковски објасни дека на просекот влијаат и купопродажбите каде што цената е утврдена со преддоговори склучени пред неколку години, додека зградата била во почетна фаза на градба.

„Доколку денес се склучува главниот договор, а преддоговорот бил потпишан пред три-четири години, граѓаните тогаш платиле многу пониска цена, бидејќи тој голем раст што го детектираме последниве години сè уште не беше присутен“, нагласи Живковски.

Согласно податоците од Катастарот, новоградбите продолжуваат да ја влечат цената нагоре, додека старите станови ја намалуваат просечната статистика за општина Центар.