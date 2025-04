Максим Ристески со нова збирка раскази во издание на „Или-Или“

0 SHARES Сподели Твитни

На книжевната сцена се појави новото дело на Максим Ристески, наречено „Нешто трето“, издадено од „Или-Или“. Откако читателите го поздравија неговото прво дело, романот „Пештера“, авторот сега им нуди збирка раскази кои ќе го задржат нивното внимание. Ова издание е дел од успешната серија „ПРОаЗА“ на издавачката куќа ИЛИ-ИЛИ и носи реден број 236. Во расказите на Ристески се преплетуваат сложени светови и длабоки рефлексии за промените во духовната реалност, кои несомнено ќе го предизвикаат интересот на македонската читателска публика. Со нивната јасна и богата изразна форма, динамични и внимателно избрани зборови, овие раскази ја потврдуваат стилската уникатност и талентот на авторот. Се очекува критиката и публиката да го препознаат неговиот извонреден дар во раскажувањето, како што истакнува рецензентката Ана Мартиноска. Максим Ристески (роден во Скопје, 1973) повеќе од три децении работи во полето на пишаниот збор, како новинар, копирајтер, текстописец и сценарист. Освен што бил музичар, тој продолжува активно да се занимава и со ликовната уметност. „Нешто трето“ е неговата прва збирка раскази која следува по успешниот роман „Пештера“.

