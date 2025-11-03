Малдивите забрануваат пушење за сите родени по 1 јануари 2007 година

0 SHARES Сподели Твитни

Малдивите станаа првата земја што воведе генерациска забрана за пушење, со што пушењето, купувањето и продажбата на тутун се нелегални за сите родени по 1 јануари 2007 година.

Забраната стапи на сила во саботата на јужноазискиот архипелаг, „означувајќи историска пресвртница во напорите на нацијата да го заштити јавното здравје и да промовира генерација без тутун“, соопшти Министерството за здравство на земјата.

Мерката „ги прави Малдивите првата земја во светот што спроведува национална генерациска забрана за тутун“, се додава во соопштението.

Пушењето предизвикува повеќе од седум милиони смртни случаи низ целиот свет секоја година, според Светската здравствена организација. Според национално истражување, од 2021 година, повеќе од една четвртина од возрасната популација на Малдиви (на возраст од 15 до 69 години) користела тутун. Таа стапка била речиси двојно поголема кај младите тинејџери на возраст од 13 до 15 години.

За споредба, близу 20 проценти од возрасните во Соединетите Американски Држави користеле тутун во 2022 година, а речиси 12 проценти од возрасните во Обединетото Кралство биле пушачи во 2023 година.

Иако Малдивите се првата земја што воведе таква забрана, слични предлози беа дискутирани и речиси наметнати и во други делови од светот.

Нов Зеланд беше блиску до воведување нешто слично во 2022 година, кога владата донесе водечка светска забрана за пушење, со која ќе се забрани продажбата на тутун на секој роден по 1 јануари 2009 година.

Но, забраната, која требаше да стапи на сила во 2024 година, никогаш не беше спроведена. Само една година по донесувањето на законот, таа беше укината за да се помогне во намалувањето на даноците – разбеснувајќи ги службениците за јавно здравје и антитутунските групи.

Слични закони беа предложени во Велика Британија во последниве години, но не беа усвоени; новата верзија сега е во парламентот. Предлог-законот би го забранил тутунот за секое лице родено по 1 јануари 2009 година и би ги заострил прописите за продажба на тутун и производи за вејпинг.

Голем број британски здравствени лидери минатата недела потпишаа отворено писмо во кое повикуваат на усвојување на законот и ги осудуваат досегашните одложувања во процесот. Во шесте месеци откако законот последен пат беше дискутиран во парламентот, повеќе од 120.000 млади возрасни почнале да пушат, според писмото потпишано од раководителите на големите болници, добротворните организации за борба против ракот и филијалите на Националната здравствена служба (NHS).

Забраната на Малдивите е само најновиот чекор во долгогодишните напори на земјата за сузбивање на тутунот и пушењето – вклучувајќи ги и електронските цигари.

Владата го забрани увозот, поседувањето, употребата, производството и дистрибуцијата на сите производи за вејпирање на Малдивите до крајот на 2024 година, без оглед на возраста.

Властите сега се надеваат дека ќе го намалат пушењето низ целиот архипелаг, со планови за отворање клиники против пушење кои ќе нудат лекови што ќе им помогнат на луѓето да се откажат од пушењето.

Порано ова лето, претседателот дури предложи и парична награда за жителите на кој било остров што целосно ќе го елиминира пушењето.

