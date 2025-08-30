Малкумина ја знаат тајната на белите рози: Најтажната песна на Том Здравковиќ ја крие трагичната судбина на големата љубов

0 SHARES Сподели Твитни

За време на својата богата кариера, Тома Здравковиќ сакаше многу жени и пееше за нив . „Данка“, „Љиљана“, „Бранка“ – секоја од тие песни стана евергрин што сè уште се пее од срце. Но, една беше заборавена. Најтажната, најличната, онаа што никогаш не стана хит – сè додека не се појави првата епизода од серијата „Том“.По успехот на истоимениот филм, публиката сега добива можност подетално да го види животот на легендарниот пејач преку серијата. Некои ликови, кои останаа во сенка во филмот, сега излегуваат на виделина.Така, во првата епизода се појавува Славица, првата голема љубов на Том Здравковиќ, жената на која тој ѝ ја посветил песната „Букет од бели рози“. Неа ја игра младата актерка Ива Илинчиќ, а нејзината приказна носи тежина на вистинска трагедија.Тома Здравковиќ ја имаше првата љубов – Славица од ТравникТома и Славица се запознале во Тузла, каде што тој пеел пет години во хотелот „Бристол“. Таа, витка русокоса со тажни очи, родена во Травник, станала негова опсесија и негова прва сериозна симпатија.Нивната врска беше бурна – полна со страст, но и со кавги, раскинувања и помирувања. Тома беше убеден дека тој ќе ја однесе пред олтарот, дека таа е жената на неговиот живот. Но, како што обично му се случува, судбината се вмеша и сè се преврте наопаку.Дефинитивната раскинување се случи во Белград, на проба за свршувачка во кафе-барот „Теразије“. Додека тој пееше пред тогашните ѕвезди на фудбалот и барската сцена, се нервираше, а во тоа време Славица седеше со фудбалерот Зоран Миладиновиќ и разговараа. Тома подоцна рече дека тоа бил моментот кога сфатил дека нешто не е во ред. Нивната приказна завршила во тишината на хотелската соба и нејзиното доцно враќање – последниот чин на љубовта што веќе била на стаклени нозе.Телеграма од СараевоПо раскинувањето, Тома се вратил во баровите и песните. Долго време не слушнал ништо за Славица. И тогаш еден ден, во летото 1963 година, на црногорскиот брег, добил телеграма на рецепцијата во хотелот. Тоа бил повик од доктор од Сараево – Славица била тешко болна и сакала да го види.Тома веднаш тргнал и во болницата ја нашол некогаш витката девојка, сега исцрпена, ослабена и осакатена од болеста. Иако сакал да остане, должностите на скитник пејач го принудиле да се врати на работа. Неколку дена подоцна, пристигнала нова телеграма – Славица починала.„Букет бели рози“ – песна како погребСлавица беше погребана во нејзиниот роден Травник, а Тома пристигна само за да положи букет бели рози на свежата могила. Од таа болка се роди песната со исто име – неговата најинтимна, најтрогателна балада.– Ја испеав за прв пат во Травник, седум или осум години подоцна. Плачев, плачеше целата сала. Не беше концерт, туку погреб, рече Тома.

„Букет бели рози“ беше изведена тогаш и никогаш повеќе. Тој остана како сведоштво дека зад секоја негова песна стои вистинска жена, вистинска љубов и вистинска трагедија.

