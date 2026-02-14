Малото девојче Мила (8) беше брутално убиено: Нејзината мајка и нејзиното момче Александар ја злоставуваа и ја изгладнуваа, а потоа ѝ го одзедоа животот (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Менди Милер (36) од Вашингтон беше осудена за убиство на нејзината ќерка Мајли (8) пред четири години.

По злосторството, таа го ставила телото во камион и го транспортирала на локација оддалечена 1.600 километри.

Менди и нејзиното момче, Александар Курмојаров (31), беа уапсени во Јужна Дакота во декември 2022 година. Погребалните директори се посомневаа кога двојката пристигна во погребалниот дом со ковчег во кој се наоѓаше телото на девојчето без соодветна документација, поради што ја повикаа полицијата.

Тие првично беа обвинети за неизвестување на властите за смртта на детето. За време на сослушувањето од страна на полицијата, Александар рече дека Мила починала на 31 октомври, а Менди дека починала на 10 септември.

Понатамошната истрага утврди дека девојчето било злоставувано и изгладнувано пред да биде убиено.

Милер се изјасни за виновна за убиството на нејзината ќерка кон средината на јануари, а на 6 февруари беше осудена на 32 години затвор, додека Курмојарев, кој исто така го призна делото, сè уште чека пресуда.

