Малума се налути на жена со бебе во публиката: Го прекина концертот, а потоа ѝ ја „прочита книгата“ пред илјадници луѓе (ВИДЕО)

Познатиот колумбиски пејач Малума покажа загриженост за своите обожаватели за време на концертот во Мексико Сити минатиот викенд.Додека настапуваше, 31-годишниот пејач ја запре музиката и разговараше со мајка во публиката, која донесе бебе старо околу една година – но без заштита за уши. Во видеото, кое брзо се прошири на интернет, Малума прво прашува за возраста на детето, а потоа ја критикува ситуацијата со сериозен тон.„Дали мислите дека е добра идеја да донесете едногодишно бебе на концерт каде што децибелите се толку високи? Тоа дете дури и не знае каде е. Следниот пат, заштитете му ги ушите или направете нешто, бидејќи ова е сериозно. Тоа е ваша одговорност“, објасни Малума.Осврнувајќи се на сопственото родителско искуство, пејачот додаде:
Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection: “That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw— Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025
„Се тресе овде како играчка. Искрено, дете не треба да биде овде. Го кажувам ова со сета почит и од љубов… сега кога самиот сум татко, никогаш не би ја довел ќерка ми на концерт. Следниот пат, бидете посвесни.“Малума, кој има едногодишна ќерка по име Парис, доби овации од публиката, која се чинеше дека целосно ја поддржува неговата реакција.