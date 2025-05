Манасиевски: Ако Заев беше главниот ограбувач, Венко е неговата десна рака, додека 10 илјади луѓе умреа во КОВИД пандемијата тој печалеше за себе

0 SHARES Сподели Твитни

Во модуларната болница живи изгореа 14 лица. Тогаш Венко Филипче беше министер за здравство, а Кочо Анѓушев чија компанија ја градеше болницата беше вицепремиер во истата влада на Заев.

Епилогот од ова е една година затвор и симболична одговорност на периферни и неважни ликови за овој случај.

Но, воедно додека Филипче е министер за здравство се случува КОВИД криза каде животите ги губат 10 илјади наши сограѓани. Имаше целосно отсуство на протоколи, на ресурси и вакцини за успешно справување со КОВИД кризата.

Констатацијата би била дека ова беше елементарна непогода во целиот свет, но додека оваа елементарна непогода се случуваше во целиот свет, само во Македонија Венко Филипче, договараше провизии за себе преку набавка на вакцини од Кина, градеше хациенда на Водно од компанија која победува на тендери во Клинички центар, и му се случи погромот на Онкологија каде главен и единствен профитер беше веледрогеријата Пановски.

Ќе потсетиме, Филипче преку фирмата Стабри Интернешенал од Хонг Конг формирана само три месеци откако СДС дошле на власт во 2017-тата година сакаа да купат вакцини од 100% поскапо од тоа што ги плаќаа другите држави. Додека другите држави купуваа кинески вакцини најмногу по 30 долари, Филипче сакаше преку посредничка фирма да плати 62 долари, што е најмалку 100% повеќе.

Во ек на пандемија, Филипче не можеше да набави ракавици, маски, средства за дезинфекција, а да не зборуваме за набавка на вакцини. Не само што последни набавивме, бидејќи Филипче сакаше да си прави бизнис и да ги набавува од фантом фирма по двојно поскапа цена, туку и оние што ги добивавме на почеток беа на база на донации.

Почитувани,

Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, граѓаните одеа во соседни држави за да се вакцинираат. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, починаа приближно 10 илјади луѓе. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, бевме на врвот во светот по смртност од КОВИД по глава на жител. Дали Филипче и за ова не чувствува вина? Додека нам не лажеше дека само што не стигнале вакцини, Филипче зад грб сакаше да печали на маката на граѓаните.

Ако Заев беше главниот ограбувач на народот, неговата десна рака е Венко Филипче.

Венко Филипче во КОВИД кризата се однесуваше како воен профитер. Луѓе умираа, а тој печалеше на вакцини, тендери и договори во 4 очи.

Затоа денес Венко Филипче нема кредибилитет. Тој е само продолжена рака на криминалот на Заев.

СДС е синоним за криминал, предавства и корупција.

Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ

