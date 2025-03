Манев ги повикува надлежните за дополнително истражување на случајот со Вања

0 SHARES Сподели Твитни

Судењето за убиството на Вања и Панче денес продолжи во Основниот кривичен суд во Скопје, каде што обвинетиот Велибор Манев беше испитуван од одбраната на останатите осомничени. Во врска со прашања околу евентуалната комуникација со семејството на Вања, Манев рече дека нема лично контактирано со нив, а за останатите не е информиран. Одбраната го испитуваше за патот до хотелот „Романтик“ на 23 ноември 2023 година и за начинот на извршување на убиствата. Манев истакна дека тие требало да ги испратат слики за откуп, но не го сторат тоа, што било прашање за првообвинетиот Љупчо Палевски.

Во однос на планот за грабнување, Манев изјави дека Палевски предложил цели и детално следел потенцијални жртви. Тој објасни дека фотографиите од жртвата биле направени без директен контакт со телефоните, а кога сфатиле дека е дете, било предоцна. Исто така, комуникацијата меѓу нив се одвивала преку радиостаници.

Кога го праша бранителот за вмешаноста на таткото на Вања, Манев рече дека за првпат бил посочен во полициската станица и дека бил подложен на физичко малтретирање. Тој не слушнал директен разговор меѓу Палевски и таткото на Вања.

Палевски е обвинет за планирање на грабнувањето заедно со другите обвинети, со цел да се добии паричен откуп од семејството на Вања. Грабнувањето на Панче Жежовски, според обвинението, било извршено за да го обезбедат возилото потребно за грабнувањето на Вања. Беа откриени мртви на 3 декември 2023 година во близина на Скопје и Велес.

