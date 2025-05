Манифестација во чест на уметницата Андријана Мациев

0 SHARES Сподели Твитни

На 14 мај, во среда, со почеток во 19:30 часот, во фоајето на Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп, ќе се одржи настан наречен „Љубов за сите“, во спомен на истакнатата македонска уметница Андријана Мациев, која нѐ напушти пред три години. На овој настан, ќе бидат презентирани 20 уметнички дела од три различни циклуси на Андријана Мациев, наречени „Живот во бои“, „Женски приказни“ и „Шарени вибрации-Разбуди се, погледни во сонцето и насмевни се“. Исто така, ќе се претстават и двата алманаха носејќи го истиот наслов „Љубов за сите“, создадени од група автори кои биле инспирирани од земниот и небесниот свет на Андријана Мациев, симбол на ангелска есенција.

Оваа манифестација се организира со повод – три години од нејзиното заминување. Иако Андријана почина на 12 мај 2022 година, нејзиниот дух и уметничко наследство продолжуваат да бидат актуелни и длабоко инспиративни таму горе и овде. На 14 мај ќе се обележи тригодишнина од нејзиното физичко отсуство со оваа манифестација, во чест на легендарната уметница Андријана Мациев, која имаше активна улога и на меѓународната ликовна колонија Дрен, споделија од Центарот за култура „Марко Цепенков“. Настанот ќе биде збогатен со обраќањето на нејзината мајка, Јулија Мациевска, како и со учество на познати ликовни уметници, поети и вокални солисти.

