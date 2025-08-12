„Мапата“ на Инстаграм предизвика бура од реакции, корисниците се жалат на нарушена приватност

0 SHARES Сподели Твитни

Пред неколку дена, Мета лансираше „мапа“ на апликацијата Инстаграм која ја користи локацијата на корисникот на сметката и го означува на местата каде што се наоѓал кога биле објавени објавите. Корисниците го сметаат ова за кршење на приватноста, додека Мета вели дека никогаш нема да ја споделат својата локација.Само неколку дена откако Инстаграм ја претстави новата опција за мапа на Инстаграм, социјалните мрежи беа преплавени со коментари од корисниците, претежно негативни, врз основа на фактот дека нивната приватност е нарушена.Додека некои се малку иритирани што Инстаграм ја копира „Snap Map“ на Снепчет наместо да овозможи класичен фид само за пријатели, други изразуваат сериозна загриженост за можни проблеми со приватноста, doxxing и безбедносни ризици, особено за жртвите на семејно насилство или оние кои би можеле да станат мета на следење.Мета тврди дека оваа функција е само „опционална“, што значи дека корисниците сами одлучуваат дали сакаат да ја споделат својата активна локација со одбрани пријатели.Иако мапата е наменета да овозможи прегледување на објави и видеа од Reels на пријатели и креатори, организирани според локациите означени во нивната содржина, многумина бараат начин да ја исклучат оваа опција.Чекор по чекор, треба да ги отворите Пораките во горниот десен агол од фидот, да ја допрете Мапата на врвот од сандачето и да ја изберете опцијата „никој“ во Поставки. Сето ова треба да се потврди со кликнување на Ажурирај.Од Инстаграм велат дека доколку корисникот не дозволил пристап до локацијата во поставките на телефонот, мапата автоматски се исклучува и не е можно да се пристапи до опциите.Извршниот директор на Инстаграм, Адам Мосери, нагласи дека корисниците ги гледаат локациите на објавите и видеата од Reels на мапата, а не моменталната локација на сопственикот на профилот и дека нивната моментална локација не се споделува и никогаш нема да се споделува без дозвола.

