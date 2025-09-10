Мараја Кери на себе носи 10 милиони долари! Носи само боди со длабоко деколте, но еден детал вреди цело богатство

0 SHARES Сподели Твитни

Њујорк– Мараја Кери е годинешната добитничка на најпосакуваната статуетка на доделувањето на наградите за најдобри видеа на Ем-ти-ви, кое се одржа синоќа во „УБС Арена“ во Њујорк- „Мајкл Џексон видео вангард “ на Ем-ти-ви. Наградата беше именувана во чест на кралот на поп- музиката во 1991 година, но се чинеше дека мрежата донекаде ја минимизира асоцијацијата откако документарниот филм „Напуштање од Неверланд“ од 2019 година покрена вознемирувачки наводи за однесувањето на ѕвездата.

Кери е осмиот последователен добитник на наградата Vanguard која е жена, по Ријана (2016), P!nk (2017), Џенифер Лопез (2018), Елиот (2019), Ники Минаж (2022) , Шакира (2023) и Кети Пери (2024). (Немаше примател во 2020 и 2021 година, годините најмногу погодени од пандемијата.)

Мараја Кери го имаше своето деби на VMA пред неверојатни 36 години – но дури во 2025 година ја зеде својата прва награда. И се погрижи да ја зголеми јачината за посебната пригода.

Во „УБС Арена“, Кери се појави на сцената во блескаво златно боди со длабоко затворање со патент. Сепак, вистинскиот централен дел од изгледот беше нејзината огромна ѓердан со дијаманти.

Стилизиран од Вилфредо Росадо и поставен од D’Orazio World, таа го носеше дијамантскиот ѓердан „Rosée Éternelle“ на LEVUMA, вреден 1 милион долари, со 204,38 карати бели дијаманти. Делото беше рачно изработено во Антверпен во текот на повеќе од 600 часа. Таа исто така носеше обетки од LEVUMA, заедно со дијамантска нараквица од 72,15 карати од Etho Maria.

Таа, исто така, синоќа го имаше својот прв настап на церемонијата по 20 години, изведувајќи епска мешавина од песни од нејзината досегашна кариера, вклучувајќи ги „Heartbreaker“, „Honey“ и „Fantasy“.

Во својот говор, Кери се пошегува за тоа колку време ѝ требало да ја освои својата прва VMA награда. „Што чекавте, по ѓаволите, Сем Хил?“, се задеваше таа, додавајќи: „Се шегувам“.

Подоцна додаде: „Музичките видеа се мојот начин на живот, внесување музика во мојот сопствен живот, мини филмови, визуелизација на чистата фантазија на сè. И да бидеме искрени, понекогаш тие се само изговор да внесам драма и да правам работи што не би ги направила во реалниот живот“.

