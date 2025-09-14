Марго Роби важи за една од најубавите жени во светот: Искрено зборуваше за својата исхрана

0 SHARES Сподели Твитни

Австралиската актерка Марго Роби воодушеви на лондонската премиера на „A Big Bold Beautiful Journey“, а сега е искрена за својата исхрана.

Таа призна дека поголемиот дел од времето ужива во слатки, но се храни здраво пред да започне снимањето.

„Не сум умерена личност. Се чувствувам лошо ако не јадам. Едноставно не можам да јадам салата секој ден и да пијам половина чаша вино секој втор ден. Не можам да го правам тоа“, рече таа во интервју за Emirates Woman.

Зборувајќи за нејзината здрава исхрана, таа рече дека обично избира каша од капини или смути од кељ и јаболко за појадок. За ручек јаде пилешко и кафеав ориз или салата од скуша, домат и краставица.

За вечера консумира стек од туна со сладок компир или оризови тестенини со зеленчук. Само повремено ужива во вино и избегнува заситени масти, брза храна, зашеќерени пијалоци и чоколадо пред снимањето и важни настани.

„Не јадам добро. Сакам пиво, помфрит, хамбургери, но ако морам да носам бикини, тогаш ќе јадам моркови три дена. Одам од една крајност во друга“, рече таа.

Од друга страна, таа е многу посветена на тренингот. Обожава интензивно кардио, трчање и бокс.

