Марго Роби фатена во љубовна сцена со сопругот за време на одмор во Италија

Марго Роби и нејзиниот сопруг Том Акерли беа фатени во страсна љубовна сцена на балконот на хотел во Италија.

Во спонтан романтичен момент, Акерли ја прегрнал Роби и ја бакнал на главата додека таа пиела пијалок од шише.

Роби беше фатена во лежерна облека, облечена во фустан без прерамки и коса во лабави бранови. Акерли, исто така, оддаваше лежерна атмосфера со едноставна кошула и шорцеви.

Двојката одлучи да оди на одмор во Неапол, во кој се чини дека уживаат, судејќи според фотографиите. Актерката роди момче во ноември минатата година, а извор близок до неа изјави за People дека таа моментално е зафатена со работа, како и дека навистина ужива во мајчинството.

„Марго има неколку проекти на кои работи. Во моментов сака да направи пауза и да помине време со своето бебе. Двојката долго чекаше да станат родители, па беше речиси неверојатно кога бебето се роди“, рече изворот.

Роби и Акерли првпат се запознаа во 2013 година на снимањето на филмот „Suite Francaise“ и почнаа да се забавуваат една година подоцна. Двојката се венчаше на приватна церемонија во Австралија во 2016 година.

