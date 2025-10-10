Марија Корина Мачадо добитничка на Нобеловата награда за мир

0 SHARES Сподели Твитни

Нобеловата награда за мир за 2025 година ѝ е доделена на лидерката на венецуелската опозиција, Марија Корина Мачадо, објави Норвешкиот Нобелов комитет.Иако американскиот претседател Доналд Трамп јавно се залагаше за себе како достоен добитник, 58-годишната Мачадо беше наградена „за нејзината неуморна работа во промовирањето на демократските права на венецуелскиот народ“.За наградата оваа година имаше 338 номинации, вклучувајќи 244 поединци и 94 организации.Нобеловите награди, воспоставени во согласност со тестаментот на шведскиот пронаоѓач Алфред Нобел и првпат доделени во 1901 година, се сметаат за едни од најпрестижните награди во светот.

