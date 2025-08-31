Марија Шерифовиќ би можела да се врати во „Ѕвездите на Гранд“ откако најави заминување: Еве што се одлучи

0 SHARES Сподели Твитни

Српската пејачка Марија Шерифовиќ би можела да се врати на музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“ како член на жирито, само еден месец откако објави дека го напушта натпреварувањето. Имено, како што објави српскиот Телеграф, Шерифовиќ моментално е во преговори за враќање во натпреварувањето, а изворот открил за гореспоменатиот медиум дека е врзана за шоуто и не сака концептот што го градела цела деценија да биде „скршен“.„Таа беше особено погодена од фактот што двајца членови на жирито во меѓувреме си заминаа, а сега и преостанатиот тим се распушта, поради што таа чувствува обврска повторно да биде дел од тимот“, рече тој.Исто така, се наведува дека во моментов се во тек преговори во врска со условите и дека продукцискиот тим е спремен да го подобри нејзиниот договор за да може да се врати.Да ве потсетиме дека Шерифовиќ на почетокот на јули објави дека го напушта натпреварувањето по 10 години.„Мои кукли, сигурна сум дека не можам да ги сместам сите емоции што ги чувствувам додека го пишувам ова во неколку реченици. По 10 години поминати во жирито на шоуто „Ѕвездите на Гранд“, чувствувам дека дојде време да го затворам ова важно поглавје од мојот живот и кариера“, напиша таа во своето обраќање.Српската пејачка потоа им посака среќа на новиот режисер и на тимот што ќе остане на „Ѕвездите на Гранд“.

