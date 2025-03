Маркоска, Димевски и Лафазановски добитници на европски награди за драмски превод за 2025 година

0 SHARES Сподели Твитни

Катерина Маркоска, Филип Димевски и Ермис Лафазановски, македонски преведувачи, се одликувани со престижни награди за најдобар драмски превод во Европа за 2025 година, што секоја година на 21 март ги објавува Еуродрам – Европската мрежа за драма и превод. Македонскиот комитет на Еуродрам оценуваше дваесетина предложени драмски преводи на македонски јазик и ги издвои како најдобри: „Место наречено Некаде“ од Јана Борисова, во превод од бугарски на Катерина Маркоска; „Преподобните“ од Славомир Мрожек, во превод од полски на Филип Димевски; и „Не ја држи линијата зафатена“ од Александра Фелшеги, во превод од романски на Ермис Лафазановски. Комплетниот список на отлични драмски преводи на македонски и на други европски јазици за 2025 година може да се најде на https://eurodram.org/2025-selections/.

Катерина Маркоска работи како научен советник во областа на клинички испитувања на лекови и води, но истовремено се занимава со преведување драмски текстови од руски и бугарски јазик. Филип Димевски е и издавач и писател, а преведува од полски јазик. Меѓу неговите преведени дела се наоѓаат дела од Витолд Гомбрович, Славомир Мрожек и други полски автори. Тој успешно води издавачката куќа „Бегемот“ и го организира книжевниот фестивал „АртАреа“ во Скопје. Ермис Лафазановски е познат македонски раскажувач и романописец, кој е посветен на преведување од романски јазик. Досега има преведено дваесетина значајни романски дела.

Еуродрам е мрежа која се фокусира на современа драма и превод и вклучува над 300 членови во околу триесет јазични комитети, меѓу кои и Македонскиот. Целта на оваа мрежа е да го поттикне преводот на современи драмски дела од различни делови на Европа, Централна Азија и Медитеранот, правејќи ги достапни за театарската сцена и јавноста. Во парни години, секој јазичен комитет на Еуродрам избира три оригинални драмски дела напишани на јазикот на тој комитет за превод на други јазици, додека во непарни години, комитетите ги избираат најдобрите преводи за објавување и изведба.

Членовите на Македонскиот комитет на Еуродрам вклучуваат: Катарина Коцевска Хаџи Василева, актерка и драматуршка писателка; Фроса Пејоска-Бушро, професорка и преведувачка; Александар Зицман, предавач и преведувач; Дарко Јан Спасов, директор на театар и преведувач; и Иван Додовски, писател и професор.

