Марко Виденовиќ и триото „Мевлем“ со Потресна Изведба што Освои Аплаузи

Во камерната сала на Филхармонија, музичко-поетскиот проект “Мевлем” го воодушеви аудиториумот. Гостите беа потопени во светот на поезијата и музиката, благодарение на Марко Виденовиќ и триото “Мевлем”. Оваа вечер остави длабоки емоции, проткаена со проследување на луѓето до солзи и полна со заслужени аплаузи. Публиката неколкупати бараше бис од изведувачите.

Проектот “Мевлем” се претставува како извонредна комбинација на музика и поетско изразување, дело на авторот и композитор Виденовиќ. Оваа иницијатива вклучува првични изведби на специјални композиции, што е од големо значење за поддршка и афирмација на домашното музичко и културно создавање.

Во сржта на “Мевлем” е звуковна содржина која го рефлектира богатото македонско духовно наследство. Ансамблот е составен од талентирани музичари: Памела Велкова (виолина), Верица Ајтовска (виола), Енис Аљи (виолончело), и авторот Виденовиќ (пијано и глас). Нивната изведба, која вклучуваше и поетски рецитации, создаде неповторлива уметничка средина.

Со овој проект, Виденовиќ изработи петнаесет оригинални композиции што на извонреден начин ја дополнуваат неговата поезија, која има голема популарност на социјалните мрежи.

