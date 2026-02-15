Марко Рубио ги посетува американските десничарски сојузници: Денес во Словачка, утре во Унгарија

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот државен секретар Марко Рубио ја продолжува својата европска турнеја со посети на земјите сојузници на Доналд Трамп, Унгарија и Словачка.

На Минхенската безбедносна конференција во саботата, Рубио ги повика Европејците да се соберат околу визијата на американскиот претседател за светскиот поредок, но во исто време ги увери дека Америка ќе остане нивен сојузник и пријател.

Американскиот државен секретар прво ќе пристигне во Братислава денес на неколку часа. Таму ќе се сретне со премиерот Роберт Фицо, кој ја дели истата суверенистичка и националистичка идеологија како и американскиот претседател.

Фицо неодамна се сретна со Трамп во Флорида, а подоцна изјави дека имале „исклучително важни“ разговори.

Потоа Рубио ќе отпатува за Будимпешта во понеделник на средби со унгарските власти, вклучувајќи го и премиерот Виктор Орбан.

Доналд Трамп не ја крие својата поддршка за унгарскиот националистички лидер, кого го опишува како „силен и моќен човек“, пред парламентарните избори закажани за 12 април.

Виктор Орбан се соочува со најтешкиот предизвик откако се врати на власт во 2010 година, бидејќи неговата партија Фидес заостанува зад опозициската партија ТИСЗА во предизборните анкети.

Во говорот одржан во саботата, тој вети дека ќе продолжи со својата офанзива против „поткупени псевдоцивилни организации, новинари, судии и политичари“, повторувајќи ги постапките на Доналд Трамп во Соединетите Држави.

Унгарскиот премиер, исто така, ја објави својата намера да отпатува во Вашингтон следната недела за да присуствува на инаугуративниот состанок на Комитетот за мир на американскиот претседател.

Виктор Орбан е особено близок до администрацијата на Трамп поради нејзината антиимигрантска политика уште од избувнувањето на сириската бегалска криза пред една деценија.

Унгарија, исто така, обезбеди ослободување од американските санкции за увоз на руска нафта и гас за време на посетата на Орбан на Белата куќа минатата година.

Поранешниот демократски претседател Џо Бајден имаше многу понепријателски однос со Орбан, кого го обвини дека „се движи кон диктатура“, особено со замолчување на независните медиуми и водење кампања против ЛГБТ+ правата.

Енергијата ќе биде главна тема на разговорите на Рубио во Словачка и Унгарија, посочија американските претставници пред патувањето.

И двете земји се во голема мера зависни од руските фосилни горива и покрај инвазијата на Москва врз Украина во 2022 година.

Словачка и Унгарија се во спор со Европската Унија околу одлуката за постепено укинување на увозот на руски гас.

Затоа Вашингтон има намера да ги зајакне енергетските врски со своите двајца десничарски сојузници.

