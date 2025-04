Марк Маркез доминира во шпанскиот спринт

0 SHARES Сподели Твитни

Возачот на Дукати, Марк Маркез, триумфираше на спринт трката во Херез пред Големата награда на Шпанија. Од почетокот на сезоната, Марк се покажа доминантен, освојувајќи ги сите пет раси. Интересно е тоа што неговиот брат Алекс петти пат заврши на второто место. Фабио Квартараро тргна од пол-позицијата на оваа спринт трка. Возачот на Јамаха имаше одличен старт, задржувајќи ја водечката позиција, но во вториот круг направи грешка и излета од патеката. Така, Марк Маркез ја презеде водечката улога и на крајот оствари сигурна победа. Алекс Маркез го освои второто место, а подиумот го заокружи Франческо Бањаја. Главната трка во Херез ќе се одржи во недела од 14:00 часот, а пол-позицијата ќе ја има Квартараро. Во генералниот пласман, Марк Маркез води со 135 поени, 20 повеќе од Алекс и 31 повеќе од Бањаја.

