Марк Маркез триумфира во Ле Ман

Шпанецот Марк Маркез продолжува да доминира во спринт-трките, освојувајќи ја шестата последователна победа во Ле Ман, во рамките на спринтот на ГН на Франција. Иако Фабио Куартараро стартуваше како прв, Марк и Алекс Маркез го задржаа темпото и на крајот Марк успеа да го освои првото место. Куартараро заврши на четвртата позиција, а во бодовите се најдоа и натпреварувачи како Маверик Вињалес, Жоан Зарко, Фабио Ди Џанантонио, Алекс Ринс и Жоан Мир. Пред самиот крај, Педро Акоста беше петти, но падна во претпоследниот свиок и на крајот заврши 19-ти. Со оваа шеста победа по ред, Марк Маркез се врати на првото место во генералниот пласман, имајќи 151 бод и минимална предност пред својот брат Алекс. Франческо Бањаја е трет, заостанувајќи 31 бод зад лидерот, откако не освои поени по падот во вториот круг.

