Марк Руте: Внимателно ја следиме ситуацијата на Западен Балкан

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес изјави дека Алијансата внимателно ја следи ситуацијата на Западен Балкан.

Руте ги даде овие забелешки на прес-конференција во седиштето на НАТО во Брисел, пред утрешниот состанок на министрите за одбрана на Алијансата, како одговор на прашање од српски новинари за неговиот став за моменталната безбедносна состојба на Балканот.

„Сакам да нагласам дека внимателно ја следиме ситуацијата и дека преку КФОР и нашите други активности на Западен Балкан, во Босна и Херцеговина, но и на Косово – сме многу ангажирани и внимателно ги следиме случувањата“, рече Руте.