Марк Руте ги повикува сојузниците да се ангажираат посилно во НАТО, ги започнува подготовките за претстојниот самит

Генералниот секретар на НАТО Марк Руте одржа серија состаноци во Вашингтон со високи американски функционери, два месеци пред тој да претседава со самитот меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и неговите колеги од НАТО во Холандија.Генералниот секретар на НАТО Марк Руте ги повика сите 32 земји-членки да посветат повеќе ресурси, опрема и политичка енергија за НАТО.„Во 2025 година, ние мора значително да ги зголемиме нашите напори за да обезбедиме НАТО да остане клучен извор на воена предност за сите наши нации. Нашата континуирана слобода и просперитет зависат од тоа“, рече Руте.

Great to see @SecDef Pete Hegseth at the Pentagon this morning. Thanks for the warm welcome and the good discussion on how to ensure a stronger, fairer, more lethal NATO. Europe and Canada are ramping up defence spending and we’re all working to increase production capacity. pic.twitter.com/pokvPLpTPN— Mark Rutte (@SecGenNATO) April 24, 2025

Позицијата на НАТО е ставена во неповолна положба од февруари, кога американскиот секретар за одбрана Пит Хегсет предупреди дека безбедносните приоритети на САД се на друго место и дека Европа ќе мора да се грижи за сопствената безбедност и безбедноста на Украина.Проценките во годишниот извештај покажаа дека 22 сојузници ја постигнале таа цел минатата година, наспроти претходната прогноза од 23.



