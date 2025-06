Мароко планира изградба на патека за Формула 1 трка

0 SHARES Сподели Твитни

Африканската држава Мароко има амбиции да организира трка во Формула 1.

Постојат извештаи дека планот за креирање на патеката и потребната инфраструктура, со вкупна вредност од 1,2 милијарди долари, доби одобрување.

Стефано Доменикали води преговори со три африкански држави за организирање на Гран При. Освен Јужна Африка и Руанда, третата држава кај која се водат дискусии е Мароко.

Планот вклучува изградба на патека од „А“ класа, 20 километри надвор од градот, која ќе може да угости натпревари од Формула 1 и Мото ГП.

