Марс влезе во Риби: 3 знаци ќе ги остварат своите цели до 9 април

Марс, планетата на борбеноста и акцијата, влезе во Риби на 2 март, каде што ќе остане до 9 април. Оваа позиција на Марс носи одлични можности за Риби, Рак и Шкорпија.

Марс во Риби е позиција што ја комбинира енергијата на дејствување со светот на емоциите, интуицијата и имагинацијата. Марс го претставува начинот на кој се бориме, се движиме и ги постигнуваме нашите цели, додека Рибите се знак на длабоки чувства, духовност и сочувство.

Кога оваа планета е во знакот Риби, енергијата станува посуптилна, помалку директна и повеќе водена од интуиција отколку од јасен план или стратегија.

Вистинскиот момент за дејствување

Луѓето со Марс во Риби честопати изгледаат мирни, но внатрешно имаат силен емоционален полнеж. Нивната мотивација доаѓа од срцето, односно се водени од сожалување, емпатија и желба да им помогнат на другите. Наместо отворен конфликт, тие претпочитаат да изберат повлекување или ненасилен пристап.

Нивната сила лежи во нивната прилагодливост и способност да ја почувствуваат вистинската атмосфера и момент за дејствување. Тие често се креативни, уметнички наклонети или духовно ориентирани, бидејќи ја канализираат енергијата на Марс преку инспирација, музика, филм, танц или хуманитарна работа.

Потиснување на гневот

Сепак, оваа позиција може да донесе и неодлучност или потрошена енергија. Бидејќи Рибите се променлив воден знак, постапките можат да зависат од расположението. Понекогаш е тешко да се постават јасни граници или да се застанат за себе, бидејќи постои тенденција да се избегнува конфликт по секоја цена. Исто така, постои ризик од пасивно-агресивно однесување или потиснување на лутината што подоцна може да еруптира на неочекувани начини.

Во позитивна смисла, Марс во Риби дава голема внатрешна сила, храброст да се прости, да се разбере болката на другите и да се дејствува од сочувство. Тоа е енергијата на човек кој можеби не вика најгласно, но истрајува воден од вера и внатрешно чувство за смисла.

