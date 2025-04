Марта Кос: Македонија е тажна приказна

0 SHARES Сподели Твитни

Северна Македонија е „тажна приказна“ со оглед на тоа колку долго таа земја чека на процесот на преговори…Црна Гора останува најверојатниот кандидат од регионот на Западен Балкан што може да стане нова членка на Европската Унија за време на мандатот на сегашната Европска комисија, по што следува Албанија, изјави комесарката за проширување Марта Кос. Во интервју за Радио Слободна Европа (РСЕ), Кос објасни дека би било неуспех ако ниедна нова земја не стане членка на Унијата за време на мандатот на Европската комисија, и таа е сигурна дека тоа може да се направи.

„Доаѓам од Словенија, која порано беше дел од оваа територија во поширока смисла. Значи, во некои аспекти, регионот беше подобар пред 20 години отколку што е денес. И има две или три многу тажни приказни. Една од нив е дека Косово не може да оди напред. Друга тажна приказна е Северна Македонија. Знаете, ако требаше да чекаме со Украина додека Северна Македонија чека почеток на преговори, Украина би ги започнала преговорите во 2045 година. И, секако, тука е и Босна и Херцеговина“.

„Можеме да го направиме тоа со Црна Гора. Сите поглавја се отворени, па затоа ги затвораме за да можеме да го завршиме процесот на крајот на 2026 година од техничка гледна точка“, рече Кос.

Таа нагласува завршување на преговорите со Албанија за 2027 година, но посочи дека е важно двете земји да продолжат со спроведување на реформите покрај завршувањето на техничкиот дел од процесот на пристапување, бидејќи одлуката дали една земја може да стане членка на ЕУ на крајот ќе зависи од тоа.

Таа не ја отфрли можноста Молдавија, па дури и Украина, да станат дел од овој процес, па затоа смета дека до 2029 година ЕУ би можела да има „повеќе од две нови членки“.

Кос упати предупредување до Србија, нагласувајќи дека властите во земјата сега мора да докажат дека навистина се за европскиот пат, и потврди дека во Брисел со симпатија гледаат на студентите кои протестираат барајќи реформи.

„Она што демонстрантите го бараат од српската влада е истото што и Европската комисија го бара од Србија во процесот на преговори. Тоа се владеење на правото, борба против корупцијата, јавни набавки, медиумско законодавство, изборно законодавство“, рече Кос.

Во однос на Косово, Европската комисија сега очекува формирање нова влада за да знае со кого ќе преговара.

Коментирајќи ја ситуацијата во Босна и Херцеговина, Кос рече дека во околности кога политичарите го напаѓаат уставниот поредок на таа земја, тешко е да се започнат преговори.

